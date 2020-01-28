Музей Мирового океана решил отменить празднование китайского Нового года из-за коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Музей Мирового океана принял решение заменить развлекательную составляющую празднования восточного Нового года на культурно-образовательный блок в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Как сообщает пресс-служба учреждения, 1 февраля в Морском выставочном центре музея в Светлогорске («Янтарь-холл» — прим. «Нового Калининграда») будут организованы расширенные экскурсионные маршруты: обзорная экскурсия «Люди моря», «Культура Китая» (начало в 16:30), «Посторонним вход разрешен» (в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00), «Янтарная гостиная» (в 16:00, 17:00).

Также гостям мероприятия обещают мастер-классы, квест по экспозициям и чайную церемонию.


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