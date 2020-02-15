«Гору ведьм» в Юодкранте украсили световыми инсталляциями (фото)

«Гору ведьм» в поселке Юодкранте на литовской части Куршской косы украсили световыми инсталляциями. Во время «Праздника корюшки», который в Неринге отмечают с 14 по 16 февраля, там проводятся вечерние экскурсии.



В частности, в субботу экскурсии в Юодкранте стартуют в 19 и 20 часов, в воскресенье — в 19:00. Стоимость участия — 2 евро.

Основные мероприятия «Праздника корюшки» традиционно проходят в Ниде, где организовываются ярмарка деликатесов, соревнования по рыбной ловле, выступления творческих коллективов. В «Афише Нового Калининграда» опубликована подробная программа праздника.