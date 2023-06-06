Хоровод «Во славу мира»: в Багратионовске устроят фестиваль музыки на воде

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Фестиваль музыки на воде «АистФест» пройдёт в Багратионовске. Его проведут на берегу озера Лангер 12 июня в 17:00. 0+

В программе: «славянские обряды по исполнению желаний», хоровод «Во славу мира», инсталляции и фотозоны, фермерская ярмарка и выставка-продажа ремесленников, байк-пати и танцевальный баттл, а также пиротехническое музыкальное шоу.

В конце 2020 года на берегу озера Лангер в Багратионовске обустроили ландшафтный парк. Муниципалитет стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство потратили в общей сложности около 115 млн рублей. В администрации Багратионовского округа уточнили, что 40 млн были выделены из федерального бюджета, 35 млн — из областного, 1,26 млн — из местного. Ещё 39,3 млн рублей вложили инвесторы — компании «Инфамед» и «К-Поташ».

В мае 2023 года в багратионовском замке Прейсиш-Эйлау начались противоаварийные работы. Новый владелец исторического памятника — петербургская компания «ГринАртДевелопмент» — благоустроила территорию вокруг замка. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.

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