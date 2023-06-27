Власти Калининграда опубликовали программу Дня города

День города в Калининграде пройдёт с 7 по 9 июля (0+). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.

В пятницу, 7 июля, в 17:00 на Летнем озере состоится музыкально-поэтический фестиваль «Город славен именами героев».

В субботу, 8 июля, с 10:30 до 18:00 запланированы массовые развлекательные программы на Верхнем озере и у стадиона «Калининград». В это же время на ул. Баранова начнёт двухдневную работу арт-пространство «Калининград — город мастеров». В 12:00 библиотеке на ул. Бакинской торжественно присвоят имя Владимира Высоцкого. Власти рассчитывают, что на церемонии будет присутствовать его сын.

«9 июля основные события развернутся с 12:00 до 21:00 в Парке „Центральный“. Среди приглашённых гостей — ансамбль песни и пляски донских казаков им. Квасова, Дмитрий Дунаев, арт-группа „Беларусы“, певица Варвара, ансамбль танца „Лезгинка“, Денис Майданов и многие другие», — отмечается в анонсе.

Согласно данным на сайте госзакупок, концерт Дениса Майданова в день города обойдется в 3,05 млн рублей.