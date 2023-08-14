Шоу на земле, воде и в воздухе: Зеленоградск отметит День города 2 - 3 сентября

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

2 — 3 сентября в Зеленоградске отметят День города. (0+) Программа мероприятий размещена на сайте администрации муниципалитета.

Основная часть празднования развернется 2 сентября на Курортном проспекте. В 10 часов на главной сцене в районе «‎‎Розы ветров» все желающие смогут присоединиться к «Зарядке со звездой», которую проведёт победитель Кубка мира по сап-сёрфингу Артем Кодинцев. С 13:30 от городского стадиона через ул. Тургенева, Курортный проспект и ул. Володарского до «Розы ветров» проследует костюмированное шествие на тему «Россия — великая держава». В 14 часов стартует фестиваль уличных музыкантов с участием самодеятельных и профессиональных артистов. В это же время состоится торжественное открытие праздника и начнётся концертная программа. Завершат её фаер-шоу и праздничный фейерверк.

На городской площади с 15 до 22 часов пройдёт молодежный фестиваль «Street Cranz Fest».

Также в рамках праздника запланированы выставка кошек, фестиваль воздушных змеев, конкурс строителей замков из песка, шоу гидроциклов и флайбордов, соревнования спасателей и многое другое.

Насыщенной обещает быть и спортивная составляющая праздника. На различных площадках пройдут соревнования по пляжному волейболу, детскому футболу, стритболу, триатлону и армрестлингу.

3 сентября спортивную программу откроет в 10 часов Чемпионат Калининградской области по пляжному теннису. С 12 до 16 часов на городской площади пройдут финальные поединки турнира по боксу «Балтийский ринг». На западном пляже с 13 до 15 часов состоится промежуточный этап 36 традиционного велопробега Калининград — Зеленоградск — Калининград «‎Тур-де-Кранц».

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