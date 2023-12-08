На «Понарте» открывают новогоднюю ярмарку

Новогодняя ярмарка в торговом квартале «Понарт» начнет работу 9 декабря в 14:00 (0+). В этот день на территории бывшей пивоварни выступят артисты продюсерского центра D.K.Project, инструментальный дуэт «Бревис», гитарист Никита Комиссаров и другие артисты.

«Вас ждут весёлые конкурсы, детские аниматоры, мастер-классы, выступления вокальных и танцевальных коллективов и конечно же стритфуд», — отмечается на сайте ярмарки.

Специальная развлекательная программа предусмотрена по выходным в течение всего декабря. С расписанием можно ознакомиться на сайте проекта. Ярмарка продлится до 8 января.