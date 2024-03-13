День селедки в Музее Мирового океана отметят 13 апреля

День селедки в Музее Мирового океана пройдет 13 апреля, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Набережная исторического флота снова превратится в шумный рыбный рынок, где вы сможете отведать вкусные блюда из свежей балтийской рыбки, которые для вас приготовят лучшие повара области. А в экспозициях музея узнаете всё об обитателях океана, морских походах, исследованиях, улыбнётесь рыбацким байкам и вспомните славную историю рыболовецкого промысла», — отмечается в анонсе.

Ранее министр и культуре и туризму региона Андрей Ермак высказывал мнение, что в этом году туристический сезон в Калининградской области начнется в апреле. «В этом сезоне мы начнем чуть раньше. Мы начнем уже с апреля, потому что 300-летие Канта придется как раз на 21-24 апреля. Главный день, естественно, 22 апреля. Предварять празднование юбилея Иммануила Канта будет Балтийский культурный форум. Собственно, начиная с Балтийского культурного форума, с апреля, мы уже начнем очень активно принимать гостей. Я думаю, может быть, даже чуть раньше, потому что еще раньше будет День селедки», — заявил министр в эфире ГТРК «Калининград».