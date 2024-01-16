Ермак: в этом году туристический сезон начнется в апреле

В этом году туристический сезон начнется в апреле, считает министр и культуре и туризму Андрей Ермак.

«В этом сезоне мы начнем чуть раньше. Мы начнем уже с апреля, потому что 300-летие Канта придется как раз на 21-24 апреля. Главный день, естественно, 22 апреля. Предварять празднование юбилея Иммануила Канта будет Балтийский культурный форум. Собственно, начиная с Балтийского культурного форума, с апреля, мы уже начнем очень активно принимать гостей. Я думаю, может быть, даже чуть раньше, потому что еще раньше будет День селедки», — заявил министр в эфире ГТРК «Калининград».

По словам Андрея Ермака, в 2024 году власти планируют «делать акцент на пляжах», и ещё большее число «Если в прошлом году у нас три пляжа получили новый сертификат по российскому ГОСТу, который называется „Синий флаг“, то в этом году мы, конечно, рассчитываем, что большее количество пляжей будет отмечено „Синим флагом“ и муниципалитеты в этом отношении поработают», — сказал глава минкультутризма.

В 2023 году Калининградскую область, по подсчетам властей, посетили 2 млн 50 тысяч человек.