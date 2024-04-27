Жители Краснолесья готовят праздничную программу к запуску рельсобуса

Жители поселка Краснолесье Нестеровского района совместно с администрацией готовят праздничную программу к 1 мая, когда в поселок будет запущен регулярный рельсобус из Калининграда. Как сообщают представители Виштынецкого эколого-краеведческого музея, в этот день они будут пускать посетителей бесплатно.



Кроме того, с 12:30 до 18:00 у музея (ул. Школьная, д. 5а) будет работать ярмарка местных продуктов и мастеров, на которой можно будет приобрести: чаи из местных трав, домашнее варенье, пастилу, луковый пирог, песто из черемши и другие специалитеты.

В течение дня планируется организовать две экскурсии по экспозиции Виштынецкого эколого-исторического музея о природе и истории Виштынецкой возвышенности, озере Виштынецком и Красном лесе (с 13:00 до 13:45 и в 15:00 до 15:45); в

14:00 запланированы две двухчасовые пешие прогулки к родникам «Семиключье» в сопровождении Александра Дорошкина и Натальи Чесна (стоимость — 200 рублей за участника).

Также в программе катание на лошадях с Людмилой Петренко и велопрогулки протяженностью 15 и 21 км. Полная программа мероприятий — по ссылке. 0+