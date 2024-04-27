Жители Краснолесья готовят праздничную программу к запуску рельсобуса

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Жители поселка Краснолесье Нестеровского района совместно с администрацией готовят праздничную программу к 1 мая, когда в поселок будет запущен регулярный рельсобус из Калининграда. Как сообщают представители Виштынецкого эколого-краеведческого музея, в этот день они будут пускать посетителей бесплатно.

Кроме того, с 12:30 до 18:00 у музея (ул. Школьная, д. 5а) будет работать ярмарка местных продуктов и мастеров, на которой можно будет приобрести: чаи из местных трав, домашнее варенье, пастилу, луковый пирог, песто из черемши и другие специалитеты.

В течение дня планируется организовать две экскурсии по экспозиции Виштынецкого эколого-исторического музея о природе и истории Виштынецкой возвышенности, озере Виштынецком и Красном лесе (с 13:00 до 13:45 и в 15:00 до 15:45); в

14:00 запланированы две двухчасовые пешие прогулки к родникам «Семиключье» в сопровождении Александра Дорошкина и Натальи Чесна (стоимость — 200 рублей за участника).

Также в программе катание на лошадях с Людмилой Петренко и велопрогулки протяженностью 15 и 21 км. Полная программа мероприятий — по ссылке. 0+

Напомним, что регулярное курсирование рельсовых автобусов РА-2 сообщением Калининград — Краснолесье начнется 1 мая и продлится до 30 сентября 2024 года по выходным и праздничным дням. Поезд будет отправляться со станции Калининград-Южный в 9:55. В Черняховске рельсобус сделает минутную остановку (11:04-11:05), такую же — в Гусеве (11:25-11:26). В Нестерове поезд задержится на 10 минут (11:45-11:55) и прибудет в Краснолесье в 12:36, где простоит до отправления в обратном направлении шесть часов. В Калининград трехвагонный состав должен вернуться в 21:08.

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