КЖД уточнила график движения рельсовых автобусов из Калининграда в Краснолесье

Регулярное курсирование рельсовых автобусов РА-2 сообщением Калининград — Краснолесье начнется 1 мая и продлится до 30 сентября 2024 года по выходным и праздничным дням. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Новый пригородный маршрут станет самым протяженным на Калининградской железной дороге. Его длина составит 178 км. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Поезд будет отправляться со станции Калининград-Южный в 9:55. В Черняховске рельсобус сделает минутную остановку (11:04-11:05), такую же — в Гусеве (11:25-11:26). В Нестерове поезд задержится на 10 минут (11:45-11:55) и прибудет в Краснолесье в 12:36, где простоит до отправления в обратном направлении шесть часов. В Калининград трехвагонный состав должен вернуться в 21:08.

«Идея возобновления пассажирского направления на этом направлении витала давно, но без ремонта пути она была неосуществима. За три года мы фактически заново уложили путь, провели капитальный ремонт пути на 35 километрах, которые отделяют Краснолесье от Нестерова. <>Очень важный фактор, что этот маршрут сразу был включен в транспортный заказ областного правительства и будет работать сразу в двух плоскостях. Это одновременно улучшение транспортного сообщения с восточными городами области — это Черняховск, Гусев, Нестеров — и одновременно будет способствовать развитию туризма», — прокомментировал предстоящий запуск маршрута начальник отдела корпоративных коммуникаций Александр Першин.

Напомним, о запуске нового маршрута впервые стало известно в конце января. Сообщалось также, что в Краснолесье готовится реконструкция старинного вокзала. Зданием должен заняться инвестор, которого выберет муниципалитет.

