Нептун, уха, дискотека на пляже: Пионерский приглашает на День города и рыбака

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу, 13 июля в Пионерском состоится День города — День рыбака. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

Празднование будет проходить на нескольких площадках и продлится до полуночи. Начнется действо в 11 часов на городском пляже с торжественной встречей Нептуна и костюмированного шествия к главной сцене на территории пионерского парка. Также в этот день гостей праздника ждет разнообразная концертная программа с участием как местных, так и приглашенных артистов, выставка ретро-автомобилей, ярмарка, фотозона, активности для детей и взрослых, неоново-световое и файер-шоу и дискотека на пляже. «Традиционная рыбацкая уха для всех желающих в подарок!» — обещают организаторы.

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