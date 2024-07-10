Нептун, уха, дискотека на пляже: Пионерский приглашает на День города и рыбака

В субботу, 13 июля в Пионерском состоится День города — День рыбака. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

Празднование будет проходить на нескольких площадках и продлится до полуночи. Начнется действо в 11 часов на городском пляже с торжественной встречей Нептуна и костюмированного шествия к главной сцене на территории пионерского парка. Также в этот день гостей праздника ждет разнообразная концертная программа с участием как местных, так и приглашенных артистов, выставка ретро-автомобилей, ярмарка, фотозона, активности для детей и взрослых, неоново-световое и файер-шоу и дискотека на пляже. «Традиционная рыбацкая уха для всех желающих в подарок!» — обещают организаторы.



