Из-за празднования Дня города в Пионерском назначают дополнительный поезд

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Дополнительный пригородный поезд сообщением Светлогорск —Калининград назначается в ночь с 13 на 14 июля в связи с празднованием в Пионерском Дня города-Дня рыбака. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Электропоезд „Ласточка“ № 6732 отправится со станции Светлогорск-2 в 23:58, со станции Пионерский Курорт — в 0:15 и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 1:00. В пути следования предусмотрены все остановки. Пригородный поезд № 6730 отправлением со станции Светлогорск-2 в 22:22 13 июля будет отменен», — уточнили в КЖД.

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Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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