«Куршская коса» приглашает на праздник мёда 20 июля

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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В субботу, 20 июля, на территории Визит-центра национального парка «Куршская коса» пройдет праздник мёда (0+). Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Праздник будет проходить с 12:00 до 15:15, вход свободный. В программе народные гулянья, мёдокачка, фольклорные программы, ярмарка мастеров. Под открытым небом будут звучать песни в исполнении фольклорных коллективов. В деревне викингов «Древняя Самбия» будут плести венки из живых цветов, научат гончарному делу, погадают на рунах.

На Ремесленной стороне пройдут мастер-классы по изготовлению украшений из янтаря, росписи по дереву, изготовлению куколок-оберегов, ткачеству, плетению из лозы и лыка, изготовлению сувениров из природных материалов.

На Медовой поляне состоится дегустация и продажа мёда нового урожая, мастер-классы по приготовлению медовухи из сот, изготовлению рамок, сувениров из воска и кульминация праздника — мёдокачка. Также в программе дегустация и продажа травяных чаёв, чаепитие с блинами и оладьями на Чайной поляне, интерактивные программы фольклорных коллективов.


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