В Гвардейске отпразднуют 166-летие со Дня рождения Ловиса Коринта (фото)

Фото: пресс-служба Калининградского областного музея изобразительных искусств

В воскресенье, 21 июля, в Гвардейске на ул. Водной, 12 пройдет праздничная программа к 166-летию со Дня рождения Ловиса Коринта (6+). Немецкий художник родился в городе Тапиау (ныне Гвардейск). Там для гостей пройдут мастер-классы по рисованию, квест-игры, просмотр эксклюзивного фильма и праздник стрелков, сообщила пресс-служба Калининградского областного музея изобразительных искусств.

В начале мероприятия преподаватели проведут два мастер-класса по рисованию. В 10:00 участники будут рисовать кота Хинца (так звали любимого кота Ловиса Коринта), в 12:30 — картину под названием «Ваза с цветами» по мотивам работы самого художника. Все материалы для создания работ предоставят на празднике.

С 13:00 до 18:00 гости смогут принять участие в интерактивной программе. В неё входят экскурсия по постоянной экспозиции с просмотром эксклюзивного фильма о жизни Ловиса Коринта, командная квест-игра «Заветный ключик» с головоломками, состязания в стрельбе из лука и рогатки, метание булавы и многое другое.

Стоимость участия в интерактивной программе — 300 рублей. Семьи от 5 человек могут пройти на праздник по единому семейному билету — 500 рублей. Приобрести билет на праздник можно по Пушкинской карте.

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