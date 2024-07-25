Музей Мирового океана приглашает отметить День военно-морского флота

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Праздники

Мероприятие в честь дня военно-морского флота (0+) пройдёт на набережной Музея Мирового океана в воскресенье, 28 июля. В программе запланированы выставки, выступления ансамбля морской пехоты и показательные спортивные выступления. Мероприятие начнётся в 11:00, сообщили в пресс-службе музея.

У подводной лодки Б-413 развернётся выставка образцов вооружения и техники, а на сцене выступит ансамбль морской пехоты Балтийского флота «Чёрные береты». Гости музея также смогут посмотреть на показательные выступления по военно-прикладным видам спорта.

В этот день будут проводиться тематические экскурсии. Так, посетители могут узнать об истории отечественного подводного флота на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды». Во Фридрихсбургских воротах можно будет посетить экспозицию «Корабельная архитектура», посвященную Петровским морским достижениям. Помимо этого, гостей приглашают посетить выставку «Морской парад» в выставочном центре «Пакгауз», которая расскажет об истории и традициях морских парадов в России времён Петра I.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter