Музей Мирового океана приглашает отметить День военно-морского флота

Мероприятие в честь дня военно-морского флота (0+) пройдёт на набережной Музея М ирового океана в воскресенье, 28 июля. В программе запланированы выставки, выступления ансамбля морской пехоты и показательные спортивные выступления. Мероприятие начнётся в 11:00, сообщили в пресс-службе музея.

У подводной лодки Б-413 развернётся выставка образцов вооружения и техники, а на сцене выступит ансамбль морской пехоты Балтийского флота «Чёрные береты». Гости музея также смогут посмотреть на показательные выступления по военно-прикладным видам спорта.

В этот день будут проводиться тематические экскурсии. Так, посетители могут узнать об истории отечественного подводного флота на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды». Во Фридрихсбургских воротах можно будет посетить экспозицию «Корабельная архитектура», посвященную Петровским морским достижениям. Помимо этого, гостей приглашают посетить выставку «Морской парад» в выставочном центре «Пакгауз», которая расскажет об истории и традициях морских парадов в России времён Петра I.