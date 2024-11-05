В Кафедральном соборе назвали имена органистов года

В Кафедральном соборе 3 ноября в пятый раз состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Органист года», учрежденной Российским музыкальным союзом и Фондом развития творческих инициатив при поддержке критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба собора.

Премию «Дебют» для исполнителей младше 28 лет получила ассистент-стажер Санкт-Петербургской консерватории, победительница 13-го Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Мария Коронова. В номинации «Персона» (присуждается органисту, чьи выступления вызвали резонанс в СМИ, профессиональном сообществе и нашли отклик у широкой публики) отмечен доцент Московской консерватории Алексей Шмитов.

Награду «За самую оригинальную и концептуальную программу» получил солист Красноярской областной филармонии, лауреат 3-го Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Андрей Бардин. За вклад в профессию была отмечена руководитель органного класса Академического музыкального училища при Московской консерватории, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Семенова. За создание культурных мостов наградили итальянского музыканта, органиста францисканского храма Ла Верна Эудженио Мария Фаджиани; как просветителя отметили солистку Иркутской филармонии, преподавателя Иркутского музыкального колледжа имени Ф. Шопена Яну Юденкову. В номинации «сохранение традиционных духовных ценностей» была отмечена автор проекта «Музыкальные откровения» Виктория Гамазова. Все лауреаты получили приглашения выступить на разных площадках страны.



Свою награду традиционно приготовил и Кафедральный собор. Приглашение принять участие в X Международных органных ассамблеях самому младшему участнику церемонии — 14-летнему Илье Дедехину — вручил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.