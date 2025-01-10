Празднование Дня кранцевского пирога решили перенести

Фото Юлия Власова / Новый Калининград
Фото Юлия Власова / Новый Калининград
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Традиционное празднование Дня кранцевского пирога в Зеленоградске, запланированное на субботу, 11 января, переносится на 18 января. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Он уточнил, что программа празднования, которая включает в себя в том числе и соревнования по экстремальному триатлону Ambermen Ice, останется неизменной.

Как сообщалось ранее, с пятницы, 10 января, на территории области ожидается циклон «Чарли». Сильные снегопады с метелями прогнозируются преимущественно в субботу. Порывы ветра на побережье могут достигать 18–22 м/с (местами 22–24 м/с). В Калининграде и области до 15–18 м/с.

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