Празднование Дня кранцевского пирога решили перенести

Традиционное празднование Дня кранцевского пирога в Зеленоградске, запланированное на субботу, 11 января, переносится на 18 января. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.



Он уточнил, что программа празднования, которая включает в себя в том числе и соревнования по экстремальному триатлону Ambermen Ice, останется неизменной.

Как сообщалось ранее, с пятницы, 10 января, на территории области ожидается циклон «Чарли». Сильные снегопады с метелями прогнозируются преимущественно в субботу. Порывы ветра на побережье могут достигать 18–22 м/с (местами 22–24 м/с). В Калининграде и области до 15–18 м/с.