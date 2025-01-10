До 10–15 сантиметров снега: прогноз погоды в Калининградской области на выходные

К воскресенью, 12 января, в Калининградской области, по одному из прогнозов, ожидается формирование снежного покрова высотой до 10–15 сантиметров. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сильные снегопады с метелями ожидаются преимущественно в субботу. Порывы ветра на побережье могут достигать 18–22 м/с (местами и 22–24 м/с). В Калининграде и области до 15–18 м/с (предварительно).

«В воскресенье начнётся постепенное ослабление осадков и ветра, при этом вторжение холодного воздуха и установление антициклона на короткое время понизит температуру (до −5°С и ниже по области в воскресенье — понедельник)», — говорится в сообщении. При этом синоптики отмечают, что точный посуточный прогноз в настоящее время дать сложно в связи со смещением центра циклона «Чарли», показатели будут корректироваться.

По сведениям Гидрометцентра России, днём 11 и 12 января температура воздуха в Калининградской области не превысит +2°С. Ночью возможны заморозки до −4°С.