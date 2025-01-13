Музей «Фридландские ворота» приглашает на Святочные гулянья

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На территории музея «Фридландские ворота» 18 января состоятся Святочные гулянья (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу старинных традиций. Святочные дни — это время веселья, песен и добрых встреч. На протяжении 12 дней после Рождества Христова люди собирались с близкими, развлекались, веселились и гадали. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в эти волшебные моменты! В программе выступления вокального ансамбля „Калина Красная“ и танцевальной группы „Кенигсбергские счастливые коты“», — сказано в анонсе.

Мероприятие будет проходить на улице. Начало в 12:00.

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