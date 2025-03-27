На Куршской косе пройдет экологический праздник «Птичьи перезвоны»

Национальный парк «Куршская коса» анонсировал проведение экологического праздника «Птичьи перезвоны» (6+), посвященного Международному дню птиц. Мероприятие пройдёт 5 апреля с 11:00 до 15:00 на территории визит-центра. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Участников ждут научно-популярный лекторий «Грачи прилетели», интерактивная музыкально-танцевальная программа «Встреча весны» от вокального ансамбля «Белые росы» из Славского района, полёты над Куршской косой в VR-шлемах «С высоты птичьего полёта», а также мастер-классы по изготовлению экоигрушки-травянчика в виде совы и амулета «Ловец снов». Детям предлагают посетить литературную гостиную «Птичий базар» с раскрасками и настольными играми, пройти квест-игру «Пернатые истории» и «Улётную викторину», поучаствовать в игре «Узнай, что ты за птица» и в лотерее «Поймай удачу за хвост». Кроме того, в программе запланированы наблюдения за птицами с пирса на заливе.

Вход на мероприятие свободный.