Мэрия представила программу мероприятий 9 мая в Калининграде

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: День Победы

Администрация Калининграда озвучила программу мероприятий в День Победы (0+). Информация размещена в сообществе мэрии ВКонтакте.

  • 10:00 — военный парад на площади Победы;

  • 11:00 — акция «Бессмертный полк» по следующему маршруту: улица Черняховского — Гвардейский проспект — мемориал 1200 воинам-гвардейцам;

  • 11:30 и 13:00 — праздничные концерты на площади Победы и в парке Победы;

  • 14:00 — реконструкция сражений на территории Форта № 5;

  • 22:00 — военный салют в Парке Победы.

Сбор участников «Бессмертного полка» начинается с 8:00 на улице Черняховского напротив ТЦ «Кловер».

«Для безопасности колонны будут работать пункты досмотра с рамками металлоискателя. Запрещено проносить колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки», — говорится в сообщении.

С 14:00 до 22:00 между набережной Музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками «Бессмертного полка», личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, а также оркестром штаба Балтийского флота.

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