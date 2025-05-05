Мэрия представила программу мероприятий 9 мая в Калининграде

Администрация Калининграда озвучила программу мероприятий в День Победы (0+). Информация размещена в сообществе мэрии ВКонтакте.
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10:00 — военный парад на площади Победы;
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11:00 — акция «Бессмертный полк» по следующему маршруту: улица Черняховского — Гвардейский проспект — мемориал 1200 воинам-гвардейцам;
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11:30 и 13:00 — праздничные концерты на площади Победы и в парке Победы;
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14:00 — реконструкция сражений на территории Форта № 5;
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22:00 — военный салют в Парке Победы.
Сбор участников «Бессмертного полка» начинается с 8:00 на улице Черняховского напротив ТЦ «Кловер».
«Для безопасности колонны будут работать пункты досмотра с рамками металлоискателя. Запрещено проносить колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки», — говорится в сообщении.С 14:00 до 22:00 между набережной Музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками «Бессмертного полка», личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, а также оркестром штаба Балтийского флота.