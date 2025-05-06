Минкульттуризма анонсировало реконструкцию на форте № 5 в День Победы

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Министерство по культуре и туризму Калининградской области анонсировало реконструкцию форта № 5 в День Победы (0+). Информация о мероприятии размещена в телеграм-канале ведомства.

«„Форт № 5“ входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. За блокаду и взятие „Форт № 5“ пятнадцать воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. История их подвига запечатлена в экспозиции музея», — говорится в сообщении. Минкульттуризма также отметило, что реконструкция будет для зрителей бесплатной.

Программа:

  • 10:00–17:00 — работа интерактивных площадок. Полевая кухня. Торговая ярмарка;

  • 11:00–12:00 — концерт вокальной школы «Твой голос»;

  • 11:00–17:00 — лекторий от Российского общества «ЗНАНИЕ». Место: «Полевой кинотеатр».

  • 12:00–13:50; 15:00–16:00 — бесплатные экскурсии по музею «Форт № 5». Необходимо приобрести только входной билет в музей;

  • 14:00–14:45 — военно-историческая реконструкция. После завершения боя — фотографирование с участниками реконструкции;

  • 15:00–17:00 — концерт «Дорогами Победы».

Накануне администрация Калининграда представила программу празднования Дня Победы (0+). Военный парад начнётся в 10:00, «Бессмертный полк» — в 11:00. В 11:30 и 13:00 пройдут праздничные концерты на площади Победы и в парке Победы. Салют в парке Победы дадут в 22:00.

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