Минкульттуризма анонсировало реконструкцию на форте № 5 в День Победы

Министерство по культуре и туризму Калининградской области анонсировало реконструкцию форта № 5 в День Победы (0+). Информация о мероприятии размещена в телеграм-канале ведомства.

«„Форт № 5“ входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. За блокаду и взятие „Форт № 5“ пятнадцать воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. История их подвига запечатлена в экспозиции музея», — говорится в сообщении. Минкульттуризма также отметило, что реконструкция будет для зрителей бесплатной.

Программа:

10:00–17:00 — работа интерактивных площадок. Полевая кухня. Торговая ярмарка;

11:00–12:00 — концерт вокальной школы «Твой голос»;

11:00–17:00 — лекторий от Российского общества «ЗНАНИЕ». Место: «Полевой кинотеатр».

12:00–13:50; 15:00–16:00 — бесплатные экскурсии по музею «Форт № 5». Необходимо приобрести только входной билет в музей;

14:00–14:45 — военно-историческая реконструкция. После завершения боя — фотографирование с участниками реконструкции;

15:00–17:00 — концерт «Дорогами Победы».