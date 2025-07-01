Нацпарк «Куршская коса» анонсировал День мёда 19 июля

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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19 июля, в субботу, с 12:00 до 16:00 на территории Визит-центра национального парка «Куршская коса» пройдет ежегодный День мёда (0+). Вход свободный. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Организаторы обещают песни в исполнении фольклорных коллективов, модное дефиле от креативного детского театра моды «ТЕФИТИ». На Ремесленной стороне пройдут мастер-классы по набойке на ткани, изготовлению куколок-оберегов, ткачеству, плетению из крафт-лозы, изготовлению браслетов из керамических, деревянных бусин, мулине, живописи, изготовлению украшений из готовых керамических элементов с использованием бусин и вощëного шнура.

В деревне эпохи викингов «Древняя Самбия» в мастерской Травницы гостям сплетут венок из живых цветов, научат гончарному делу, познакомят с бытом и ремёслами куршей в эпоху раннего Средневековья, погадают на рунах.

На Медовой поляне состоится дегустация и продажа мёда нового урожая, мастер-классы по приготовлению медовухи из сот, изготовлению рамок, сувениров из воска и, как кульминация праздника — мёдокачка. Свежий мёд прибудет из разных районов Калининградской области: Зеленоградского, Гурьевского, Озерского, Нестеровского и других. По традиции, народным голосованием будет определён самый вкусный мёд.

Также в программе праздника дегустация и продажа травяных чаёв, чаепитие с блинами и оладьями на Чайной поляне, интерактивные программы фольклорных коллективов на Хороводной поляне.


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