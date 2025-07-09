Нептун, гуляния, уха: Светлый приглашает на празднование Дня города — Дня рыбака

В субботу, 12 июля Светлый отметит 70-летие со дня присвоения статуса города и традиционный праздник «День города — День рыбака» (0+). Гостей ожидает насыщенная программа. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на центральной площади театрализованным открытием и красочным шествием во главе с морской богиней Амфитритой. В 12:10 на набережную канала прибудет Нептун со свитой, а с 14:00 здесь же всех угостят фирменной рыбацкой ухой, приготовленной по старинному рецепту.

В 12:30 на главной сцене стартует торжественная церемония, где чествуют передовиков производства и в рамках акции «Мы — граждане России» вручат паспорта юным светловчанам.

После официальной части развернётся юбилейная концертная программа «С Юбилеем, Светлый!». С 16:00 и до поздней ночи на сцене выступят ансамбль «Облепиха», группа «Братия», ансамбль песни и пляски Балтийского флота, группы «Кредо», «Виват», Lady Boom, два блока Театра эстрады Дома искусств, группа «Шляпная Борода». Кульминацией вечера станет выступление ANNA GRIN BAND, после которого гостей ждёт шоу флайбордистов на воде, лазерное шоу и праздничный фейерверк в 23:15.

Также гостям праздника обещают ресторанный дворик с торговыми рядами в городском парк, творческую зону на бульваре Нахимова с выставкой ремёсел, интерактивными площадками, литературной гостиной и мастер-классами. Кроме того, на стадионе «Судоремонтник» будет проходить спортивная программа (13:30–19:00).