Квест, показ мод и концерт: калининградцев приглашают отметить День янтаря

В Музее янтаря 21 июля состоится празднование Дня янтаря (6+). На музейных площадках пройдут концерты, познавательные квесты с призами для детей и взрослых, мастер-классы от калининградских художников и лекции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Праздник начнётся в 10:00 во внешнем дворике башни «Дона», где гости увидят, как работают с янтарем калининградские художники.

На экскурсиях по выставке «Культурное наследие России» гид расскажет о ювелирных и камнерезных традициях и о новых веяниях в области ювелирного дизайна. Гуляя по выставке, можно будет пройти игровой маршрут «Жили-были». Среди всех, кто пройдет квест, посвященный сказочным персонажам, разыграют призы.

В зале «Янтарный дом» пройдет мастер-класс по гравировке на янтаре и лекция «„Спасающие жизни“: история возникновения прибора для переливания крови и пилюльной машинки». Лектор расскажет, как проходили первые гемотрансфузии, какая проблема заставила ученых создать янтарный прибор для переливания крови, а также когда появились первые пилюли из «солнечного камня» и как их готовили.

Во внутреннем дворике пройдут концерты, показ мод и творческие мастер-классы для детей и их родителей. Участие в этих активностях — по входному билету в музей. По отдельному билету можно будет посетить с гидом смотровую площадку башни «Дона» и выставочное пространство «INTRA MUROS».

Еще одной площадкой праздника станет территория зеленого вала за Музеем янтаря. Гостей ждет встреча с художницей Натальей Шевченко — создателем хомлинов и инициатором проведения Дня янтаря в Калининграде. Кроме того, вечером пройдет лекция под открытым небом, на которой ученый секретарь музея Ирина Кривонос расскажет, почему в XIV веке Пруссия стала Святой землей, были ли в нашем крае крестовые походы и насколько богаты должны были быть туристы, чтобы оказаться в этих краях 700 лет назад. Вход на вал — свободный.

«Кульминацией» программы станет «Концерт на крыше» на фоне заходящего солнца. На смотровой площадке выступит композитор, исполнитель и лауреат международных конкурсов Ларион Дьяков с авторской программой.

«Участие в большинстве мероприятий — по входному билету в музей, но будут и бесплатные площадки. Для удобства посетителей в течение всего дня будет работать зона фудкорта», — добавляет пресс-служба. С подробным расписанием мероприятия можно ознакомиться по ссылке.