Музей янтаря приглашает калининградцев на празднование Дня башни «Дона»

В Музее янтаря 2 августа состоится празднование Дня башни «Дона» (6+). В программе запланированы экскурсионные сеансы, веломаршрут и квесты. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В 10:30 пройдет экскурсионный сеанс в потерну, предназначенную для хранения черного пороха в то время, когда здание Музея янтаря служило оборонительной башней и казармой. В 11:00, 13:00, 14:00 и 16:00 также будут организованы подъемы на башню «Дона» с гидом.

Кроме того, в этот день состоятся экскурсионные сеансы «Жемчужина вального кольца» по территории зеленого вала за башней «Дона». Сеансы пройдут в 13:00 и 17:30. Экскурсионный сеанс начнется из внутреннего дворика башни и проследует по территории зеленого вала. Гости увидят сохранившиеся части оборонительных укреплений второго вального обвода Кенигсберга, рассмотрят архитектурные особенности башни и смогут найти заросшие дорожки «Зеленого пояса». В завершении экскурсии вместе с экскурсоводом можно будет рассмотреть предмостное укрепление — блокгауз, защищавший проезд к Россгартенским воротам.

«Посетителей с детьми мы приглашаем познакомиться с экспозицией музея с помощью интересного квеста. По территории зеленого вала тоже можно пройти интерактивным маршрутом. За правильные ответы участники получат подарки от музея. Доступен бесплатно при покупке входного билета в музей», — добавляет учреждение.

В рамках праздника со 2 по 8 августа можно пройти бесплатный веломаршрут «По следам графа цу Дона», пишет пресс-служба. Аудиогид проходит по местам, связанным с семьей Фридриха Карла цу Дона. Все участники получат сувениры от музея. Доступно для всех желающих.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.