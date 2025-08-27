Концерты, футбол и фейерверк: как в Гвардейске планируют отметить День города

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
В Гвардейске 30 августа отметят День города (0+). Программу мероприятий озвучила администрация Гвардейского муниципального округа.

В сквере искусств на ул.Тельмана организуют выставку художников Калининградской области и детской художественной студии Елены Дмитриевой, живое выступление Jazz Band Trinket (саксофон, бас-гитара, ударные инструменты), а также концерт струнного электродуэта AVVE Project.

На стадионе Гвардейска проведут турнир по волейболу среди детских команд и чемпионат области по футболу.

Основную программу представят в Гвардейске на площади Победы. В 16:00 здесь состоится торжественное открытие праздника, далее гостей ждёт концертная программа дуэта «Fire», выступления ансамбля русской песни «Мороша», вокального трио «Нюанс», кавер-группы «COD:A» и многих других коллективов. На 22:55 запланирован запуск праздничного фейерверка.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

