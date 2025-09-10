Ретропутешествие, фестиваль и рыцарский турнир: Советск приглашает на День города

В Советске с 11 по 14 сентября состоится празднование Дня города (0+). Для гостей будут работать различные городские площадки с тематическими представлениями, сообщает сайт горадминистрации.

В четверг гости и жители Светлогорска с 10:00 до 18:00 смогут посетить две книжные выставки в центральной городской детско-юношеской библиотеке на Баумана, 6. В 12:00 участники праздника отправятся в ретропутешествие «Маршрутами газеты „Искра“ в поисках мест памяти в г. Советске» (Центральная городская библиотека им. Рутмана). В 15:00 на стадионе лицея № 10 пройдет первенство города по легкой атлетике.

На Аллее героев 12 сентября в 12:00 состоится открытие мемориального комплекса, посвященного героям и участникам специальной военной операции. В 13:00 по адресу Герцена, 5 (Технологический колледж) пройдет православный форум «Диалог ценностей: от атома до души». Заключающим событием дня станет фестиваль короткометражных фильмов «Уличное кино 2025» и огненное шоу театра огня «огненные гости» на территории летнего кинотеатра. Начало — в 21:00.

Церемония открытия Дня города состоится 13 сентября на главной сцене в 11:00. В 13:00 пройдет старт взрослой и детской регат, а в 13:30 кулинарный баттл «шоу незрячих поваров». С 10 утра до четырех вечера состоится VIII Инклюзивный фестиваль «Паруса духа в атомных городах». В его программе: историческая реконструкция рыцарского турнира, «Глаз ветра» с виндсерфингом, спортивная площадка, несколько мастер-классов и т.д. Также в рамках фестиваля гостей праздника ждет профориентационный квест «Маршрут построен» и город профессий Кидсберг.

На городской сцене в субботу выступят экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов и другие исполнители. Начало концерта — в 16:30. Завершится празднование в 22:00 лазерным представлением, пиротехническим шоу и салютом. Также гостям праздника обещают ресторанный дворик с торговыми рядами, ярмарку декоративно-прикладного творчества и уличные детские аттракционы.

Воскресенье ожидается спортивным, в 11:00 на Тургенева, 3д, состоится турнир по мини-футболу среди девушек, а в 12:30 пройдут показательные выступления федерации спортивной борьбы калининградской области и отделений спортивной борьбы Советска. В спортивном зале гимназии № 1 планируется открытый турнир по боксу.