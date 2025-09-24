Музей искусств анонсировал программу ко Всемирному Дню моря

В Музее искусств 25 сентября планируют отметить Всемирный День моря (12+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

В программе: мастер-класс в Центре творчества музея в формате гравюры «Парус Петра Великого», а также «знакомство» с печатной тиражной графикой 30-40-х годов прошлого века. «По такому случаю достаем из наших запасников редкие экспонаты! Вы увидите работы Петра Алякринского и Ивана Билибина, посвященные императору Петру I», — рассказывают организаторы.