Экскурсии, игры и мастер-классы: как нацпарк «Куршская коса» отметит 38-летие

Национальный парк «Куршская коса» 8 ноября планирует отметить 38-ю годовщину со дня образования (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Мероприятия пройдут на территории Визит-центра «Музейный комплекс» с 11:00 до 15:30. Экскурсия по экспозиционным залам Визит-центра начнется для всех желающих в 11:00, в 12:00 состоится торжественное открытие праздника. В 12:30 откроются площадки партнёров нацпарка: Музей Мирового океана в мини-судоверфи покажет, зачем куршской лодке вымпел, реконструкторский клуб IRRLYS организует интерактивную программу в раннее Средневековье «Древняя Самбия», Калининградский зоопарк проведёт различные игры. Все площадки будут работать в два этапа по 45 минут до 14:00.

«С 14 до 15 часов приглашаем на творческие мастер-классы и в экспериментальную лабораторию (научимся делать милые книжные закладки и глиняные сувениры с оттисками моллюсков, которым миллионы лет!). С 15:00 до 15:30 можно будет проверить свои знания и заработать приз в игре-викторине „Тайны Куршской косы“. По секрету — уже напечатаны новые календари на 2026 год, которых не будет в продаже, стать их обладателем можно, только приняв активное участие в наших викторинах и мероприятиях!», — рассказывают в анонсе.

Вход свободный, участие бесплатное.