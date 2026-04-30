В Донском анонсировали «масштабные празднования Дня Победы»

Все новости по теме: Юбилей области

В поселке Донское Светлогорского городского округа 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы и 80-летию Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Праздник развернется на центральной площади в рамках проекта «Маяк — хранитель традиций» (0+). Начало запланировано на 12:00 с церемонии зажжения символа маяка.

В 12:30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Никто не забыт, ничто не забыто», мемориальной доске Героя Советского Союза Алексея Степанова и памятному знаку «За веру и верность».

С 13:00 стартует концертная программа — выступит духовой оркестр детской музыкальной школы Черняховска под управлением Аркадия Фельдмана. В 14:30 программу продолжит хор кадетского класса имени Степанова с участием солиста Калининградского музыкального театра.

С 15:00 на площадке откроются тематические зоны: мастер-классы по росписи маяка, фотовыставка о поселке Донское и его маяке, а также презентация музейных экспонатов.

Завершится программа угощением солдатской кашей в 15:20.


Изображение: пресс-служба Светлогорского городского округа

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

