В Донском анонсировали «масштабные празднования Дня Победы»

В поселке Донское Светлогорского городского округа 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы и 80-летию Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Праздник развернется на центральной площади в рамках проекта «Маяк — хранитель традиций» (0+). Начало запланировано на 12:00 с церемонии зажжения символа маяка.

В 12:30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Никто не забыт, ничто не забыто», мемориальной доске Героя Советского Союза Алексея Степанова и памятному знаку «За веру и верность».

С 13:00 стартует концертная программа — выступит духовой оркестр детской музыкальной школы Черняховска под управлением Аркадия Фельдмана. В 14:30 программу продолжит хор кадетского класса имени Степанова с участием солиста Калининградского музыкального театра.

С 15:00 на площадке откроются тематические зоны: мастер-классы по росписи маяка, фотовыставка о поселке Донское и его маяке, а также презентация музейных экспонатов.

Завершится программа угощением солдатской кашей в 15:20.





