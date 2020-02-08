Тот же праздник, только в профиль: Праздник длинной колбасы прошёл на новом месте

Музей Мирового океана решил вернуть День длинной колбасы на прежние места — во Фридрихсбургские и Королевские ворота, где праздник устраивали в первые годы его существования. «Афиша Нового Калининграда» побывала на первом дне гуляний и рассказывает, как перестановка слагаемых сказалась на празднике.



Вдоль тротуаров на Портовой выстроилась плотная вереница автомобилей. Одни приехали сюда, чтобы закупиться продуктами на субботней ярмарке, другие посетить День длинной колбасы во Фридрихсбургских воротах, а третьи хотят успеть и то, и другое. В этом году праздник стал платным. Цена за вход символическая — всего 50 рублей, но за билетом нужно выстоять очередь куда длиннее, чем на кассе супермаркета в семь часов вечера. Так что начало праздника больше сотни людей послушно наблюдают за забором. «И чего мы сюда попёрлись? Завтра бесплатно и к дому ближе», — говорит одна из гостей. «Да просто так, время убить. Погода хорошая, делать нечего», — отвечает ей кто-то из друзей или родственников. Когда подходит наша очередь в кассу, случается классическое и неизбежное: безналичный расчёт отказывается работать. Не так страшны 50 рублей за билет, как все проволочки, связанные с его покупкой. Кассир предлагает пройти на другой вход (и отстоять ещё одну очередь) или ждать, когда платёжный терминал будет в настроении работать.

Тем временем ведущий кричит в микрофон о том, что пир на весь мир начинается со званых гостей, и на сцену выходят хозяйка праздника, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова и директор «Гвардейского мясокомбината» Игорь Соловьев. Сивкова заранее поздравляет всех пришедших с тем, что праздник удался, Шевцова благодарит главу ММО за поддержку местных производителей, Соловьев просит калининградцев приходить чаще. Между торжественным выносом гигантской колбасы, благодарственными речами и концертом втиснуты ежегодные и очень неловкие три-четыре минуты, во время которых ребятам из детского дома «Надежда» вручают подарки. Происходит это так: детей выводят на сцену, в микрофон сообщают, что они воспитанники детского дома, передают им пакетики от сердобольных владельцев мясного или хлебного бизнеса и провожают под аплодисменты.





Платный вход и закрытая территория сделали праздник более камерным. Стало меньше торговцев всевозможными побрякушками. Ограничились несколькими точками с деревянными лаптями и булавами, кожаными сумками, янтарём и свистульками. Палаток с едой тоже стало меньше, но вроде всем хватило. Торговали жареными колбасками (от симпатичных 100 рублей до беспощадных 350), драниками с подливой, цеппелинами и неминуемыми шашлыками и пловом. Практически везде можно было согреться глинтвейном, но день выдался солнечным, и прохладное литовское пенное имело явно больший успех.

Концертную часть праздника хорошенько сократили, и даже сумели обойтись без вездесущих барабанщиц. Ну и совсем уж невероятное — кажется, детские коллективы разучили новые песни. Не то что бы праздник радикально изменился, но он слегка успокоился и перестал быть агрессивно-весёлым, когда на одной сцене ведущий зачем-то заставляет толпу кричать «Ура, колбаса!», на другой проводятся игры в жанре «хороший тамада и конкурсы интересные», а на третьей поют артисты, которых никто не слушает. И всем вроде как надо веселиться, а повода-то и нет. Суть развлечений на празднике не изменилась, но кричащего и натужного стало всё-таки меньше. Была даже попытка, пусть и очень формальная, подчинить праздник единой сказочной теме: вокалисты запели арии из «Руслана и Людмилы», а танцевальные коллективы заплясали под музыку из американского мультфильма «Анастасия» («Как узор на окне снова прошлое рядом...»).

Переезд Дня длинной колбасы с музейной набережной на территорию Фридрихсбургских и Королевских ворот сотрудники ММО объясняют «желанием встряхнуть праздник». Логика музейщиков понятна — массовые гуляния становятся хорошим поводом напомнить людям о том, что в ММО есть не только «Витязь» и подводная лодка, но и другие объекты. Вместе с тем к прежнему месту проведения праздника претензий не было. Вопросы были к праздношатающейся жующей толпе и отсутствию желания придать этому праздношатанию хотя бы толику смысла. И смена места в этом плане — просто перестановка слагаемых. В результате мы получаем тот же праздник, только в профиль. Впрочем, в этом году ведущие уже не стали просить толпу кричать «Ура, колбаса!» и проводить конкурсы по забиванию гвоздей. Поверьте, для Праздника длинной колбасы это уже очень много.





Текст — Алина Белянина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград