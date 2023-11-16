«Потребность отвлечься»: стоимость новогодних корпоративов в Калининграде выросла на 15-20%

Несколько лет назад новогодние корпоративы встали на паузу из-за пандемии коронавируса. В прошлом году многие компании отказались отмечать праздники из-за спецоперации на Украине и частичной мобилизации. На этот раз участники рынка говорят о значительном росте спроса на организацию новогодних банкетов и не менее значительном повышении цен на них.

«Корпоративы существенно подорожали в сравнении с прошлым годом, — рассказал „Новому Калининграду“ основатель ивент-агентства Appolonov Studio Дмитрий Апполонов. — Это самое серьезное подорожание за последние годы. И продукты подорожали, и артисты, и ведущие, и алкоголь, и кухня, и всё на свете. Чек, я думаю, вырос процентов на 20».

По словам Дмитрия Апполонова, рост объема заказов обусловлен «накопившимся эффектом отсутствия праздников». С этим мнением согласен ведущий Андрей Судаков. «Я думаю, у людей есть потребность к отвлечению от ситуации, в которой находится страна, необходимость разгрузки, — считает он. — Им нужны какие-то позитивные эмоции, а новогодний корпоратив — это объединяющий праздник, который подходит всем. Он не привязан к какой-то профессиональной деятельности, как День полиции, учителя, маркетолога... Это общий праздник, который полон надежд. Это даже не День народного единства, когда кто-то празднует искренне, а кто-то искренне не понимает, что праздновать. Новый год всем понятен».

Согласно подсчетам Андрея Судакова, стоимость новогодних корпоративов увеличилась на 15-20%. Аналогичные цифры приводят ведущий Максим Кузнецов и руководитель ивент-бюро «Фабрика» Валентин Вахтин. «Цены поднялись, как и везде. Если сравнивать с прошлым годом, мы видим рост на 20%. Это касается и предоставления услуг творческими коллективами, и услуг по прокату оборудования, производству декораций. Причем декорации, наверное, даже процентов на 25 повысились из-за усложнившихся логистических цепочек и недоступности некоторых материалов», — говорит Валентин Вахтин.





В прошлом году участники рынка отмечали существенное сокращение глубины бронирования новогодних корпоративов. Многие клиенты обращались за услугами по организации мероприятий только в декабре вместо привычных летних и первых осенних месяцев. В этом году заказчики стали заботится о празднике несколько раньше. «Глубина бронирования немного увеличилась, — поясняет Дмитрий Апполонов. — Я бы сказал, люди стали бронировать примерно на месяц раньше. Активность была в сентябре-октябре, сейчас поступает очень много звонков: „Давайте отпразднуем, мы только что решились, нам только что согласовали“. Я думаю, очень скоро глубина бронирования должна быть уже докризисной. Может быть, в следующем году все уже встанем на доковидные рельсы».

Ведущий Максим Кузнецов полагает, что отсутствие ранних бронирований связано с тем, что за последние годы в целом сузился горизонт планирования. «Люди до последнего, видимо, принимают решение — праздновать или нет, — говорит он. — Наверное, это связано с тем, с какими финансовыми показателями закончится год. Наши основные заказчики — это представители бизнеса, и ввиду логистических проблем они испытывают небольшие трудности. У нас есть несколько достаточно крупных компаний, наших постоянных клиентов, которые в этом году приняли решение отказаться от празднования Нового года вообще».

Многие организаторы мероприятий также продолжают наблюдать тенденцию к сокращению развлекательной программы. «Люди всегда считают деньги. Есть заказчики, у которых спрос по наполнению программы уменьшился соразмерно росту цен. Они стараются сохранить бюджеты прошлого года, но, соответственно, получают на выделенную сумму меньше услуг творческих поставщиков. Праздники стали более сдержанными в сравнении с доковидными временами, и это связано не только с ценой», — комментирует ситуацию Валентин Вахтин.

По словам Максима Кузнецова, в числе обязательных новогодних артистов остаются Дед Мороз и Снегурочка. «Экономия на Деде Морозе со Снегурочкой, если взять общую стоимость корпоративного вечера с едой, алкоголем, ведущими и так далее, — это экономия на спичках, — объясняет специалист. «Люди хотят видеть Снегурочку с Дедом Морозом — все равно какая-то вера в сказку остается», — отмечает Андрей Судаков.

Согласно данным сервиса «Авито», в октябре спрос на специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий в России вырос на 163% по сравнению с прошлым годом и на 651% по сравнению с октябрем 2021 года. Самыми востребованными стали такие услуги, как ведение праздника (+219%), аренда помещения (+136%), банкеты и кейтеринги (+95%).

Фото: архив «Нового Калининграда»