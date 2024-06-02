Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото)

Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото) Яркая точка притяжения: как в Гурьевске открывали «Парк света» (фото)
Все новости по теме: Туризм

1 июня на территории парка культуры и отдыха возле городского стадиона в Гурьевске официально открыли «Парк света». На площади 8,37 га разместились сотни подсвеченных деревьев, всевозможных светильников, интерактивных осветительных установок и малых архитектурных форм. Попасть в парк можно через входные группы со стороны Центра культуры и досуга и улицы Ленина.

Судя по сообщениям в соцсетях, в первый день яркими огнями смогли насладиться не все желающие, многих отпугнула очередь на входе. В толпе первых посетителей смогла сделать яркие снимки фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Стоимость строительства объекта оценивали в 400 млн рублей. Как отмечал глава Гурьевского округа Сергей Подольский, это «сумасшедший парк», «единственный такой в нашей стране». Ранее местные власти заявляли, что создание «Парка света» затормозилось из-за импортозамещения. Иностранное оборудование пришлось перепроектировать на российское.

«Парк света» в Гурьевске вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших концепций комфортной городской среды в малых городах в 2021 году. Власти муниципалитета в том же году выделили 8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. В 2022 торги на благоустройство территории парка за 367 млн рублей выиграло НПО «Акваинж» из Санкт-Петербурга. Работы должны были завершиться к ноябрю 2023 года.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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