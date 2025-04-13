В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото)

В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото) В честь юбилея: ММО организовал технический показ экспозиций в «Планете океан» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Музее мирового океана в честь 35-летия для VIP-гостей организовали экскурсию по корпусу «Планета океан». Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк пояснил, что экспозиции демонстрируются впервые. Впрочем, стенды и экспонаты на них ещё не полностью готовы к показу, а инженерные системы только проходят пуско-наладочные работы. Именно поэтому смотр в ММО назвали техническим.

«Это непростой объект и архитектурно, и по замыслу, и по музейной составляющей, но строительство завершено, и мы сейчас работаем над тем, чтобы создать тут настоящую музейную экспозицию, — рассказал журналистам Миронюк. — Это одновременно и классический музей, где можно будет увидеть коллекции, и экспораториум, то есть то место, где можно будет понять, как происходят процессы на планете, связанные с естественно-научными дисциплинами. Тут можно будет потрогать руками, увидеть своими глазами и почувствовать, что происходит на нашей прекрасной планете».

Готовая экспозиция, как напомнил Денис Миронюк, будет сочетать классический музей с гидробионтами, то есть с живыми организмами, которые будут населять 29 аквариумов корпуса.

«Рыба подрастает, аквариумы мы тестируем и надеемся, что в ближайшее время, уже в этом году, сможем открыть корпус для штатного посещения, и все калининградцы и гости города смогут насладиться тем замыслом президента музея Светланы Сивковой», — добавил он.

Вместе с экспозицией гостям презентовали и образовательный центр «Океания».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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