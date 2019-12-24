Для возвращения НИС «Витязь» к музейной набережной поднимут двухъярусный мост

Научно-исследовательское судно «Витязь» вернут к привычному месту швартовки на реке Преголе рядом с Музеем Мирового океана в ночь с 24 на 25 декабря. Для этого будет поднят двухъярусный мост. Об этом сообщает пресс-служба музея.



«Его доковый ремонт успешно завершен, и впереди музейных сотрудников ждет большая работа по восстановлению старых и созданию новых экспозиций», — отметили в музее, пригласив всех желающих понаблюдать за подъемом моста и буксировкой судна к музейному причалу.

На доковый ремонт НИС «Витязь» отбуксировали в Светлый в начале октября. Как сообщалось ранее, общая стоимость работ на судне должна была составить 65 миллионов рублей. Финансирование производилось за счет средств, полученных по программам приграничного сотрудничества.