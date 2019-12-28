В Историко-художественном музее воссоздали интерьер первых переселенцев

Историко-художественный музей воссоздал праздничный интерьер квартиры первых переселенцев на выставке «Год 1946. Начало» (6+), которая посвящёна истории Калининградской области. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказали сотрудники музея.

В экспозиции представлены винтажные Деды Морозы и раритетные новогодние украшения, которые были популярны в 1940-1970 годах: домики, сосульки, овощи и фрукты, фигурки зверей, бусы и гирлянды. Также на выставке можно увидеть подарки для детей — металлический грузовичок, куклу Катю, юлу, неваляшку и целлулоидных пупсов. Посетителям обещают показать, как первые переселенцы накрывали праздничный стол: селёдка под шубой, холодец, самолепные пельмени, лимонад «Тархун», «Советское шампанское», мандарины, торт с масляным кремом, конфеты «Мишка на севере» и «Красная Шапочка». «Новогоднее настроение в экспозиции создают песни из популярных кинофильмов тех лет, звучащие из радиоприёмника», — отметили в музее.

1 января музей не работает. Со 2 января учреждение переходит на новый график работы без выходных. Музей будет открыт каждый день с 10 до 18 часов (касса — до 17 часов).