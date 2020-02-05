В «Планете Океан» планируют показать пески из разных стран мира

Максим Корончик / Новый Калининград
Максим Корончик / Новый Калининград

Одна из экспозиций строящегося корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана будет посвящена пескам из разных точек мира. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Сивкова в эфире радио Business FM.

«В „Планете Океан“ мы создаем экспозицию „Лаборатория красоты“, будем рассказывать о берегах мира. Собираем коллекцию песков пляжей мира», — отметила Сивкова. По словам директора музея, наполнять коллекцию песков помогают представители калининградского туристического бизнеса — их коллеги и клиенты привозят образцы песка из разных стран.

Напомним, чиновники и очередной подрядчик «Планеты Океан» договорились сместить сроки строительства до 28 мая 2020 года. Ранее в контракте оговаривался ноябрь 2019 года. Открытие корпуса запланировано не ранее 2021 года.


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