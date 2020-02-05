В «Планете Океан» планируют показать пески из разных стран мира

Одна из экспозиций строящегося корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана будет посвящена пескам из разных точек мира. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Сивкова в эфире радио Business FM.

«В „Планете Океан“ мы создаем экспозицию „Лаборатория красоты“, будем рассказывать о берегах мира. Собираем коллекцию песков пляжей мира», — отметила Сивкова. По словам директора музея, наполнять коллекцию песков помогают представители калининградского туристического бизнеса — их коллеги и клиенты привозят образцы песка из разных стран.

Напомним, чиновники и очередной подрядчик «Планеты Океан» договорились сместить сроки строительства до 28 мая 2020 года. Ранее в контракте оговаривался ноябрь 2019 года. Открытие корпуса запланировано не ранее 2021 года.