Виштынецкий экомузей временно приостановил свою работу

Виштынецкий эколого-исторический музей временно приостановил свою работу. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал директор музея Алексей Соколов.



«Друзья, пару недель мы посвятим свое время проблемам нашего посёлка. Просим вас не планировать поездку к нам. Берегите себя и берегите нас. Увидимся ещё», — написал Соколов.

Учреждения культуры и досуговые площадки в регионе начали закрываться на прошлой неделе в связи с угрозой распространения коронавируса.

Власти региона со среды, 18 марта, ввели запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников до 30 апреля.