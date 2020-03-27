Музей янтаря открывает виртуальные выставки

Музея янтаря открывает виртуальные выставки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

До 21 апреля на официальном сайте музея проходит выставка детского рисунка «Дом, где живет солнце». Обновлены две постоянные экспозиции — «Микромир янтаря» и «Экспонат месяца». «Первый раздел посвящен инклюзам и рассказывает о комарах в балтийском янтаре. Научный комментарий сопровождается крупными фотографиями этих насекомых. Второй раздел — о художественных произведениях. В этот раз демонстрируется шкатулка из фондов Музея янтаря, выполненная по эскизу известного немецкого скульптора и художника по янтарю Германа Брахерта на Государственной янтарной мануфактуре в Кёнигсберге», — рассказали в музее.

Также в ближайшее время планируется запустить виртуальную экскурсию по музею и устроить премьеру фильма о штурме башни «Дона» в апреле 1945 года.