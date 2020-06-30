В мэрии похвастали дневной выручкой муниципального музея в 9 тыс. рублей

Дневная выручка музея «Фридландские ворота» в минувшее воскресенье составила 9 тысяч рублей. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбуке».



«Даже несмотря на жару, многие калининградцы предпочли отправиться не на пляж, а в музеи! Соскучились, видать, на карантине», — отмечается в сообщении. Выручка в 9 тысяч там названа «хорошими новостями».

Музеи Калининградской области получили разрешение открыться для посетителей 20 июня. При этом они обязаны соблюдать ряд противоэпидемических ограничений.

«Фридландские ворота» являются единственным муниципальным музеем Калининграда.