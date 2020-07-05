Маяк в Заливино стал новым объектом Музея Мирового океана

Маяк на берегу Куршского залива, расположенный в поселке Заливино Полесского округа, передан Музею Мирового океана. Сообщение об этом опубликовано на странице музея в «Фейсбуке».



Как отмечается в сообщении, решение о передаче данного объекта музею было принято Министерством культуры РФ. В музее намерены восстановить маяк, но пока успели лишь провести уборку на близлежащей территории и повесить табличку с указанием собственника.

На сайте Prussia39 отмечается, что маяк в Заливино — один из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Он начал функционировать в 1868 году.

Долгое время сооружение находится в заброшенном состоянии.