Маяк на берегу Куршского залива, расположенный в поселке Заливино Полесского округа, передан Музею Мирового океана. Сообщение об этом опубликовано на странице музея в «Фейсбуке».
Как отмечается в сообщении, решение о передаче данного объекта музею было принято Министерством культуры РФ. В музее намерены восстановить маяк, но пока успели лишь провести уборку на близлежащей территории и повесить табличку с указанием собственника.
???? Маяк в Заливино стал новым объектом Музея Мирового океана! Сегодня, 5 июля, в своём приветственном слове к участникам...Опубликовано Музей Мирового океана / Museum of the World Ocean Воскресенье, 5 июля 2020 г.
На сайте Prussia39 отмечается, что маяк в Заливино — один из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Он начал функционировать в 1868 году.
Долгое время сооружение находится в заброшенном состоянии.
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