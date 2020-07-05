Маяк в Заливино стал новым объектом Музея Мирового океана

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Маяк на берегу Куршского залива, расположенный в поселке Заливино Полесского округа, передан Музею Мирового океана. Сообщение об этом опубликовано на странице музея в «Фейсбуке».

Как отмечается в сообщении, решение о передаче данного объекта музею было принято Министерством культуры РФ. В музее намерены восстановить маяк, но пока успели лишь провести уборку на близлежащей территории и повесить табличку с указанием собственника.

???? Маяк в Заливино стал новым объектом Музея Мирового океана! Сегодня, 5 июля, в своём приветственном слове к участникам...

Опубликовано Музей Мирового океана / Museum of the World Ocean Воскресенье, 5 июля 2020 г.

На сайте Prussia39 отмечается, что маяк в Заливино — один из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Он начал функционировать в 1868 году.

Долгое время сооружение находится в заброшенном состоянии.

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