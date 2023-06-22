В «Заре» пройдет выставка афиш к несуществующим фильмам о Калининграде

Выставка постеров «Стоп! Не снято» пройдёт в кинотеатре «Заря» с 24 по 26 июня. На ней представят афиши к 23 художественным фильмам, действие которых происходит в Калининграде, но самих кинокартин не существует. 6+

Выставку организовали участники подростковой продюсерской лаборатории при кинофестивале «Мир чудес», а придумали сюжеты несуществующих фильмов и создали к ним постеры художники, дизайнеры и фотографы из Калининграда в возрасте от 15 до 23 лет.

«Хороший кинопостер — это не только инструмент продвижения фильма, но и произведение искусства. Плакаты, представленные на выставке „Стоп! Не снято“, созданы в разных техниках: от классической живописи до цифрового искусства, сгенерированного с помощью нейросетей, — поясняют организаторы. — К каждому постеру прилагается описание сюжета несуществующего фильма, действие которого происходит в Калининграде или Калининградской области. Жанры картин разнообразные — от семейной комедии до мистического триллера, а сюжеты говорят о богатом творческом воображении авторов».

Так, например, в фантастическом детективе «Янтарное вторжение» главный герой пытается разгадать тайну «танцующего леса» на Куршской косе, столкнувшись с таинственными явлениями в этом месте. А в мистической драме «Визия о вечном» талантливого архитектора медленно сводит с ума здание калининградского Дома Советов, неуловимо меняющее свой внешний облик.

Официальное открытие состоится в субботу, 24 июня, в 17:00. Вход на неё свободный. В воскресенье, 25 июня, в 15:00 в кинотеатре «Заря» пройдет открытая лекция «Эффективный кинопостер» доцента ВГИК Павла Кириллова. Он расскажет, что должно быть на постере для успешного продвижения фильма, из чего состоит идеальное название, а также проведет разбор постеров известных фильмов и работ участников выставки.