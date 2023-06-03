Светлана Сивкова: на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года

На ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года, заявила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова на пресс-конференции в Светлогорске 2 июня.

«Мы только что провели экспертизу самого объекта. Это серьёзная большая работа. Теперь мы знаем, в каком состоянии находится объект — от киля до клотика, как моряки говорят. Мы всё проверили от верхнего слоя до самых низов, до цоколя. Сделали эскизный проект, это уже шаг. Проложили водный маршрут и уже проводим экскурсии [к бастиону]. Договорились с городом и, я думаю, что и с регионом, что Литовский вал, который сейчас приводят в порядок, встраивается в наш пешеходный маршрут от Королевских ворот до бастиона „Литва“, — сказала Светлана Сивкова. — Мы начали работы по укреплению, безопасности, сейчас проводим проверку на взрывоопасные предметы, которые могут находиться в бастионе. Получили из Германии полные чертежи бастиона, чего у нас никогда не было. Собираем [исторические] материалы».

В мае Музей Мирового океана опубликовал эскизы того, как может выглядеть бастион «Литва» после реставрации. Светлана Сивкова не стала называть сумму, в которую обойдутся работы, но отметила, что музей «всегда работает очень экономно». «Я думаю, если вот так сразу [сделать ремонт], то это будет много денег, но мы привыкли действовать по принципу „шаг за шагом“, — пояснила она. — Думаю, в этом году мы какую-то сумму выделим, чтобы открыть первую часть нашей экспозиции. Работы там много, бастион местами в очень тяжелом состоянии, особенно его цокольный этаж. Там подтопления — река близко. Надо заниматься причалом, территорией».

По её словам, ремонт займёт несколько лет. «Я думаю, [увидеть бастион] таким, каким мы его увидели на эскизах — не так быстро. Там ещё мост нарисован, который ведёт от нас к стадиону, набережная продолжается от Трибуца и далеко-далеко вперёд. А если говорить о нас, то года через три-четыре», — отметила Светлана Сивкова.

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105/2 в Калининграде в прошлом году передали Музею Мирового океана. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. «Нам очень важно расширять площади, которые подходят для хранения, реставрации и представления крупногабаритных предметов. Это якоря, двигатели кораблей, лодки и ялы, объекты морской археологии. Музей ведет комплектование фонда традиционных средств передвижения по воде, сейчас в коллекции 32 единицы, — сообщала ранее Светлана Сивкова. — Лодки находятся на территории Фридрихсбургских ворот. Мы перевезем их в бастион, который расположен у реки, будет легче спускать наши суда на воду, можно организовать занятия для детей клуба „Юный моряк“, а это — новый этап, движение вперёд».