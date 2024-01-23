Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» хотят открыть в 2025 году (фото)

Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» хотят открыть в 2025 году (фото) Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» хотят открыть в 2025 году (фото) Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» хотят открыть в 2025 году (фото) Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» хотят открыть в 2025 году (фото)

Музей кораблестроения на заводе «Янтарь» в Калининграде намерены открыть в 2025 году. Об этом сообщается на странице предприятия «Вконтакте».

«Мы планируем создать музей, состоящий из трех экспозиционных залов и кают-компании, где будем проводить лекции, мастер-классы, экспертные круглые столы и другие образовательные мероприятия», — говорится в публикации.

Новый музей будет создан на базе прежнего. «Уже несколько лет завод „Янтарь“ дает возможность российским туристам, студентам и школьникам побывать не только в музее, но и на производственных площадках предприятия. Посетители своими глазами могут увидеть, как рождаются современные боевые корабли и рыболовецкие суда, какие технологии использует предприятие, как работают в цехах представители разных профессий нашей отрасли. Экспозиция действующего музея также вызывает большой интерес, но современные реалии требуют новых форм работы, в том числе интерактивности», — пояснили на «Янтаре».

В конце 2023 года судостроительный завод «Янтарь» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на создание Музея калининградского кораблестроения. Его сумма составила почти 3 млн рублей.

Изображения из проекта музея представлены на странице ПСЗ «Янтарь» «Вконтакте»

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