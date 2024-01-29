В филиале Пушкинского музея в Калининграде расскажут, можно ли подглядеть чужие сны

Дискуссия «Снятся ли андроидам электроовцы?» (12+) пройдет в калининградском филиале Пушкинского музея 7 февраля в 19:00. Сомнолог Наталья Кравцова и куратор выставки «Ложное пробуждение» (12+) Дмитрий Булатов обсудят сновидения с точки зрения науки и искусства.

«Насколько продвинулась наука о снах сегодня? Можно ли подглядеть чужие сны или внедрить свои сны кому-то? Предлагают ли художники свои способы тестирования реальности или ухода от неё? И что видит AI в своих снах?» — отмечается в анонсе. Стоимость билетов для взрослых — 300 рублей, для льготных категорий — 150 рублей.

Напомним, выставка «Ложное пробуждение» (12+) объединяет работы из коллекции цифрового искусства новых медиа Пушкинского музея, а также произведения калининградских авторов. «Название выставки отсылает к научному феномену — типу сновидческой галлюцинации, когда спящему кажется, что он проснулся, хотя все еще продолжает спать. Что такое для нас сны? Производят ли они волшебные пространства утопий и фантазий, открывающие возможности для экспериментов и мечтаний о переменах? Или успокаивают и убаюкивают, погружая в меланхолическое забвение и апатию? А может, приносят кошмары и заставляют столкнуться лицом к лицу со страхами?» — говорится в описании выставки.