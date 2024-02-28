«Не отличить от живых»: в Советске покажут цветы из холодного фарфора (фото)

В Советске пройдет выставка цветов из холодного фарфора (0+), изготовленных калининградкой Ольгой Мурзилкиной-Голубецкой по уникальной авторской технологии.



Директор музея Тильзитского мира Анжелика Шпилёва рассказала «Новому Калининграду», что идея организации выставки возникла после того, как осенью 2023 года Ольга привезла в музей букет фарфоровых васильков. По словам Шпилевой, сотрудники музея «не могли отличить их от живых цветов».

«Ольга — основатель собственной студии ботанической скульптуры, — рассказывает Шпилева. — Перед тем, как изготовить какой-то цветок, она тщательно изучает его структуру и повторяет все до мельчайших деталей в фарфоре. После того, как мы увидели васильки в ее исполнении, мы договорились о персональной выставке в честь дня рождения королевы Луизы».

Фото предоставлено музеем Тильзитского мира

Открытие выставки, по словам директора музея, состоится 9 марта, а 10 марта (собственно, в день рождения королевы) Ольга Мурзилкина-Голубецкая расскажет о процессе изготовления фарфоровых цветов.