«Гений анималистики»: в Музее Мирового океана показывают металлических рыб

Фото: Музей Мирового океана
Фото: Музей Мирового океана
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27 июня в Музее Мирового океана открылась выставка «Гений анималистики» (0+) в честь 100-летнего юбилея скульптора-анималиста Андрея Валериановича Марца. Об этом Новому Калининграду сообщили в информационном отделе музея.

Скульптуры выполнены из металла. Среди них барракуды, пираньи, рыбы-меч, удильщики и многие другие. Автор дал им необычные названия: «Курок», «Бычок», «Жаба» и другие, сообщили в музее. Благодаря возможности Андрея Марца увидеть глубоководных рыб, привезенных из экспедиции НИС «Витязь» и многолетнему опыту, скульптор научился в точности передавать форму и пластику движения рыб. Помимо скульптур Андрея Марца на выставке зритель познакомится с полотнами Ирины Марц — дочери скульптора.

«Наша дружба с Андреем Марцем началась в далеком 1995-ом году со знакомства с его супругой — Людмилой Викторовной Марц. Благодаря поддержке Людмилы Викторовны, в 1996 году мы открыли выставку Андрея Валериановича „Рыбы и птицы“. С тех пор этот удивительный человек с нами», — рассказала президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Выставку «Гений анималистки» можно посетить в главном корпусе Музея Мирового океана до 31 августа.

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