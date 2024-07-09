Художница Ольга Дмитриева представит комикс о Канте в Музее искусств

Калининградская художница Ольга Дмитриева представит графический роман «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» в Калининградском музее изобразительных искусств. Презентация состоится 11 июля в 19 часов (12+), сообщили в пресс-службе учреждения.



В 18:30 пройдёт автограф-сессия Ольги Дмитриевой. Также гости вместе с художницей побывают в зале музея, где представлен прижизненный портрет Иммануила Канта из собрания Пермской государственной художественной галереи. При жизни философа картина находилась в его доме на Принцессин-штрассе в Кёнигсберге. Стоимость билетов на презентацию — 200 рублей.

Выход комикса приурочен к 300-летию Иммануила Канта. «К юбилею философа я нарисовала комикс, который из графической новеллы превратился в цветной графический роман объемом в 64 страницы, — рассказывала Ольга Дмитриева „Новому Калининграду“, — Работа заняла полгода. За это время я прочитала 5 биографий Канта от разных авторов и несколько его работ и массу статей, посвященных его работам. Библиография изданий, которыми я пользовалась, заняла целую страницу! Благодаря работе над графической биографией, мне стало понятно, как развивалась мысль Канта от работы к работе, как, рассуждая о разуме, он двигался к рассуждениям об этике и, далее, об эстетике. Я постаралась изобразить ход этих размышлений в своем графическом романе».

Комикс рассказывает о жизни великого кёнигсбержца: его прогулках с мамой, катании на коньках, разговорах на латыни со школьными учителями, играх в бильярд и покер на деньги, присяге русской императрице Елизавете Петровне, работе помощником библиотекаря в Королевском замке, знакомстве с историком Николаем Карамзиным и даже излюбленном рецепте горчицы. Консультационную помощь художнице оказывала доктор философских наук, директор Академии Кантианы при Балтийском федеральном университете им. Канта Нина Дмитриева.