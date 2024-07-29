Музей янтаря приглашает на День башни Дона с экскурсией в потерну

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Калининградский Музей янтаря 2 августа организует специальную просветительскую программу (0+), посвящённую 171—летию башни «Дона», в которой с 1979 года располагается Музей янтаря. Как сообщает пресс-служба учреждения, гости смогут побывать на экскурсии в потерне — обычно закрытом для посетителей пространство башни, которое в середине XIX века использовалось для хранения пороха.

«Как узнали исследователи музея, в 1853 году именно 2 августа прусский король Фридрих Вильгельм IV во время визита в Кенигсберг присвоил башне имя генерал-фельдмаршала графа Фридриха Карла цу Дона-Шлобиттен», — отметили в учреждении.

В зале «Янтарный Дом» пройдут две лекции, посвященные истории башни — слушатели узнают историю башни от момента ее постройки в качестве части вального оборонительного кольца Кенигсберга, в мирное время в начале XX века и о том, как здание стало Калининградским областным музеем янтаря. Также гостям расскажут о капитуляции башни «Дона» — последнего оплота немецкой армии в Кенигсберге — и значении этого момента для наступательной операции советских войск в апреле 1945 года.

Также в этот день можно пройти индивидуальную велоэкскурсию «По следам графа цу Дона» и получить сувенир от музея. Маршрут составляет 9 км (+ бонусные точки) и включает места, связанные с предками и семьей графа Фридриха цу Дона-Шлобиттен: оборонительные укрепления, постройкой которых они руководили; места, где располагались имения и служебные квартиры; памятники, а также объекты, названные в честь рода цу Дона.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter