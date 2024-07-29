Музей янтаря приглашает на День башни Дона с экскурсией в потерну

Калининградский Музей янтаря 2 августа организует специальную просветительскую программу (0+), посвящённую 171—летию башни «Дона», в которой с 1979 года располагается Музей янтаря. Как сообщает пресс-служба учреждения, гости смогут побывать на экскурсии в потерне — обычно закрытом для посетителей пространство башни, которое в середине XIX века использовалось для хранения пороха.



«Как узнали исследователи музея, в 1853 году именно 2 августа прусский король Фридрих Вильгельм IV во время визита в Кенигсберг присвоил башне имя генерал-фельдмаршала графа Фридриха Карла цу Дона-Шлобиттен», — отметили в учреждении.

В зале «Янтарный Дом» пройдут две лекции, посвященные истории башни — слушатели узнают историю башни от момента ее постройки в качестве части вального оборонительного кольца Кенигсберга, в мирное время в начале XX века и о том, как здание стало Калининградским областным музеем янтаря. Также гостям расскажут о капитуляции башни «Дона» — последнего оплота немецкой армии в Кенигсберге — и значении этого момента для наступательной операции советских войск в апреле 1945 года.

Также в этот день можно пройти индивидуальную велоэкскурсию «По следам графа цу Дона» и получить сувенир от музея. Маршрут составляет 9 км (+ бонусные точки) и включает места, связанные с предками и семьей графа Фридриха цу Дона-Шлобиттен: оборонительные укрепления, постройкой которых они руководили; места, где располагались имения и служебные квартиры; памятники, а также объекты, названные в честь рода цу Дона.